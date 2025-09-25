Словения объявила о запрете на въезд Нетаниягу

Власти Словении сообщили, что вводят запрет на въезд для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Как передает Reuters, об этом решении было официально объявлено в Любляне.

Госсекретарь при МИД Словении Нева Грашич заявила: "Общественность осведомлена о том, что против Нетаниягу ведется расследование по фактам совершения военных преступлений и преступлений против человечности". При этом было подчеркнуто, что объявление Нетаниягу персоной нон грата не направлено против израильского народа.

МИД Израиля пока не публиковал комментарии по этому поводу.