x
25 сентября 2025
|
последняя новость: 18:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 сентября 2025
|
25 сентября 2025
|
последняя новость: 18:35
25 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Помните 7 октября": масштабная информационная кампания Израиля в Нью-Йорке

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 25 сентября 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 18:35
"Помните 7 октября": масштабная информационная кампания Израиля в Нью-Йорке

В преддверии выступления главы правительства Биньямина Нетаниягу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН канцелярия премьер-министра и правительственная пресс-служба запустили беспрецедентную информационную кампанию в Нью-Йорке.

На десятках огромных билбордов и десятках рекламных грузовиков вокруг здания ООН и Таймс-Сквер размещены плакаты с надписью "Remember October 7" ("Помните 7 октября") и QR-кодом, который ведет на сайт с информацией о зверствах резни "черной субботы" 7 октября 2023 года. Для того, чтобы минимизировать психологический удар по израильтянам, включая семьи погибших и похищенных, сайт доступен только за рубежом.

Цель этой информационной кампании – напомнить мировым лидерам и мировому сообществу о чудовищных преступлениях, совершенных террористами 7 октября и положивших начало войне "Железные мечи", об огромном количестве жертв резни и о немыслимой жестокости террористической организации, продолжающей удерживать в плену в Газе 48 похищенных.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Нетаниягу вылетел в США для участия в ГА ООН и встречи с Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 сентября 2025

Эрдоган: "Израильское безумие провоцирует рост антисемитизма в мире"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 сентября 2025

Axios: 23 сентября Трамп проведет саммит по Газе с мусульманскими странами