"Помните 7 октября": масштабная информационная кампания Израиля в Нью-Йорке

В преддверии выступления главы правительства Биньямина Нетаниягу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН канцелярия премьер-министра и правительственная пресс-служба запустили беспрецедентную информационную кампанию в Нью-Йорке.

На десятках огромных билбордов и десятках рекламных грузовиков вокруг здания ООН и Таймс-Сквер размещены плакаты с надписью "Remember October 7" ("Помните 7 октября") и QR-кодом, который ведет на сайт с информацией о зверствах резни "черной субботы" 7 октября 2023 года. Для того, чтобы минимизировать психологический удар по израильтянам, включая семьи погибших и похищенных, сайт доступен только за рубежом.

Цель этой информационной кампании – напомнить мировым лидерам и мировому сообществу о чудовищных преступлениях, совершенных террористами 7 октября и положивших начало войне "Железные мечи", об огромном количестве жертв резни и о немыслимой жестокости террористической организации, продолжающей удерживать в плену в Газе 48 похищенных.