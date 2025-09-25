x
Нетаниягу вылетел в США для участия в ГА ООН и встречи с Трампом

время публикации: 25 сентября 2025 г., 05:06 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 05:34
Нетаниягу вылетел в США для участия в ГА ООН и встречи с Трампом
Фото: Ави Охайон, GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отправился с государственным визитом в США, где выступит на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке и встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Перед вылетом в США Нетаниягу заявил: "Я отправляюсь с супругой на Генеральную Ассамблею ООН и в Вашингтон. На Генеральной Ассамблее ООН я буду говорить правду о нас – гражданах Израиля, солдатах ЦАХАЛа, правду о нашей стране. Я намерен осудить тех лидеров, которые вместо того, чтобы осудить убийц, насильников и террористов, сжигающих детей, хотят создать им государство в самом сердце Земли Израиля. Этого не будет. В Вашингтоне я в четвертый раз встречусь с президентом Трампом и обсужу с ним огромные возможности, которые принесли наши победы, а также необходимость достичь целей войны: вернуть всех заложников, разгромить ХАМАС и расширить круг мира, открытый для нас после исторической победы в ходе операции "Народ как Лев" (12-дневной войны против Ирана – прим.ред.) и других достигнутых нами побед. Воспользуюсь также возможностью пожелать вам, гражданам Израиля и еврейскому народ во всем мире, счастливого Нового года! Года безопасности, процветания и мира".

Визит Нетаниягу в США будет проходить 25-29 сентября. На пятницу, 26 сентября, запланировано его выступление на Генеральной Ассамблее ООН.

На время отсутствие Биньямина Нетаниягу в Израиле обязанности главы правительства будет исполнять министр юстиции Ярив Левин. Министр обороны Исраэль Кац будет иметь полномочия созывать военно-политический кабинет.

