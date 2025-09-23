Эрдоган: "Израильское безумие провоцирует рост антисемитизма в мире"

Лидеры мусульманских государств, выступавшие на Генеральной ассамблее ООН после президента США Дональда Трампа, использовали высокую международную трибуну в основном для нападок на Израиль и осуждения военных действий в секторе Газы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал сделанные в секторе фотографии. "То, что происходит в Газе – не борьба с террором, это этническая чистка и геноцид. Уже 23 месяца и без перерыва Израиль убивает детей Газы", – заявил он, добавив, что премьер-министру Биньямину Нетаниягу и дела нет до похищенных.

"Обсессия правительства Израиля по поводу земли обетованной угрожает региональной безопасности. Израиль атаковал Ливан, Сирию, Иран и Катар. Израильское безумие провоцирует рост антисемитизма в мире", – сказал турецкий лидер.

Президент Индонезии Прабово Субианто сообщил, что это государство будет готово направить в сектор Газы миротворцев, если будет соответствующее решение ООН. "Тысячи невинных людей, многие из которых женщины и дети, погибли. Существует угроза массового голода. На наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа", – заявил он.

Король Иордании Абдалла Второй призвал международное сообщество не ограничиваться осуждениями, а принять конкретные меры против "израильской оккупации". По его словам, война в секторе Газы стала одним из самых страшных событий за время существования ООН. "Действия Израиля приведут к религиозной войне, которая выйдет далеко за пределы региона", - добавил монарх.

"Израиль – враг остальных ближневосточных государств, а не единственная демократия региона. Израильское правительство забыла об освобождении заложников, его цель – уничтожить Газу, проведя в ней этническую чистку. Нетанигу хочет превратить весь Ближний Восток в зону израильского влияния", – сказал эмир Катара Тамим ибн Хамад аль-Тани. Он также назвал нелегитимным израильский удар по Дохе.