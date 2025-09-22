x
22 сентября 2025
Пресса

Axios: 23 сентября Трамп проведет саммит по Газе с мусульманскими странами

Газа
Дональд Трамп
время публикации: 22 сентября 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 10:20
Axios: 23 сентября Трамп проведет саммит по Газе с мусульманскими странами
AP Photo / Jose Luis Magana

Как пишет издание Axios, президент США Дональд Трамп проведет 23 сентября в Нью-Йорке саммит с участием лидеров мусульманских стран: Саудовской Аравии, Египта, Катара, Иордани, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов.

Источники сообщили автору материала Бараку Равиду: США хотят, чтобы эти страны приняли участие в послевоенном восстановлении сектора Газы и направили в анклав свои войска на смену израильским, чтобы обеспечить стабилизацию ситуации в секторе.

Как предполагается, мусульманские лидеры призовут американского президента оказать давление на Израиль с тем, чтобы прекратить военные действия в секторе и отказаться от намерений аннексии Западного берега.

Напомним, что 29 сентября в Белом доме состоится встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. На ней будет обсуждаться и израильский ответ на признание многими западными странами палестинского государства. Согласно публикациям СМИ, администрация выступает против аннексии Иудеи и Самарии.

