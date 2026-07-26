У берегов Испании стая косаток потопила яхту

У берегов Галисии на северо-западе Испании за последние дни зафиксировано пять случаев нападений стаи косаток на яхты. Самый серьезный инцидент произошел 23 июня – атакованная ими яхта Idem затонула.

К спасательной операции были привлечены судно береговой охраны и вертолет. Первоначально была предпринята попытка отбуксировать яхту в порт, но она слишком быстро набирала воду. Тогда два человека, находившиеся на борту, были эвакуированы.

Издание Yacht.de цитирует португальского эксперта по косаткам Руи Альвеша. По его словам, речь идет о стае, которая находится у берегов уже три-четыре недели, представляя значительную опасность для яхт и малых судов. Он рекомендует избегать побережья Галисии.

Власти советуют в случае приближения косаток глушить мотор, поскольку эти морские животные проявляют меньший интерес к неподвижным объектам. Однако экипаж яхты Idem поступил именно так – атаку это не предотвратило.