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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 июля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 10:08
ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на севере сектора Газы двух боевиков террористической организации ХАМАС.

В результате удара, нанесенного на прошлой неделе, был ликвидирован Фарес аль-Масри, руководитель отдела в штабе ХАМАСа, отвечающем за производство вооружений. По данным армии, аль-Масри участвовал в изготовлении оружия в рамках попыток ХАМАСа восстановить свой военный потенциал, нарушая соглашение о прекращении огня.

В ходе другого удара на севере сектора Газы был ликвидирован Мухаммад Абу Шкиян, боевик подразделения "Нухба" ХАМАСа.

В ЦАХАЛе заявили, что оба боевика в последнее время занимались подготовкой террористических атак против израильских военнослужащих и граждан Израиля.

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