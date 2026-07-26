ЦАХАЛ ликвидировал двух боевиков ХАМАСа на севере сектора Газы
время публикации: 26 июля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 10:08
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации на севере сектора Газы двух боевиков террористической организации ХАМАС.
В результате удара, нанесенного на прошлой неделе, был ликвидирован Фарес аль-Масри, руководитель отдела в штабе ХАМАСа, отвечающем за производство вооружений. По данным армии, аль-Масри участвовал в изготовлении оружия в рамках попыток ХАМАСа восстановить свой военный потенциал, нарушая соглашение о прекращении огня.
В ходе другого удара на севере сектора Газы был ликвидирован Мухаммад Абу Шкиян, боевик подразделения "Нухба" ХАМАСа.
В ЦАХАЛе заявили, что оба боевика в последнее время занимались подготовкой террористических атак против израильских военнослужащих и граждан Израиля.