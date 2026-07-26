Иран пригрозил Украине "ответом" после удара по судну в Каспийском море

Иран обвинил Украину в нанесении удара по иранскому судну в Каспийском море и пригрозил ответными действиями. По утверждению МИД Ирана, в результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один получил ранения. Название и местонахождение судна, а также характер полученных им повреждений не сообщаются.

Тегеран называет атакованный корабль коммерческим судном. Иранский МИД охарактеризовал удар как "враждебный и преступный акт", вызвал временного поверенного Украины и заявил, что Иран "без колебаний" будет защищать свои национальные интересы и безопасность. Власти Исламской республики обвинили Киев в попытке распространить российско-украинскую войну на Каспийский регион.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал Совет Безопасности ООН, Евросоюз и международное сообщество принять меры против Украины и привлечь к ответственности организаторов удара.

В близких к иранским властям СМИ и Telegram-каналах появились более жесткие угрозы, включая заявления о возможности применения против Украины иранских баллистических ракет. Официально Тегеран о подготовке ракетного удара не объявлял.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинские силы нанесли дальние удары по российскому военному кораблю и судам, использовавшимся для перевозки связанных с Ираном военных грузов в Каспийском море. Дополнительных подробностей он не привел. Независимого подтверждения того, что именно пораженное иранское судно перевозило военный груз, пока нет.

Тегеран утверждает, что не участвует в российско-украинской войне. При этом Иран поставлял России ударные беспилотники семейства Shahed, которые российская армия массово применяет для атак на украинские города и объекты инфраструктуры. Иранские власти признавали передачу России ограниченного количества беспилотников, однако заявляли, что это произошло до начала полномасштабного вторжения в Украину.