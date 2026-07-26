Зеленский: "Иран атакует американские базы после того, как их снимают российские спутники"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проводит спутниковую съемку американских военных объектов на Ближнем Востоке, передавая эти данные Ирану для последующих атак.

"С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Персидского залива и расположенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем такие снимки попадают в Иран", – цитирует президента "Украинская правда".

Зеленский отметил, что наблюдается корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил, причем эти объекты снимают как накануне ударов, так и после – чтобы оценить ущерб: "Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали четыре авиабазы: две в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте. Понятно, для чего".

Украинский лидер не представил доказательств своих утверждений, однако сообщил, что передаст их партнерам Украины. Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп заявил: он верит заявлениям Владимира Путина, что Россия не оказывает помощи Ирану.