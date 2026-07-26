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Израиль

Завтра Нетаниягу планирует отправиться в Вашингтон на встречу с Трампом

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 26 июля 2026 г., 09:36 | последнее обновление: 26 июля 2026 г., 09:39
Завтра Нетаниягу планирует отправиться в Вашингтон на встречу с Трампом
AP Photo/Stephanie Scarbrough, Pool

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник, 27 июля, отправится с кратким визитом в Вашингтон. Его прибытие в столицу США ожидается во вторник, 28 июля.

В тот же день Нетаниягу встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами переговоров станут Иран, действия Турции в регионе, ситуация в Ливане, секторе Газы и другие актуальные проблемы.

Нетаниягу также примет участие в траурной церемонии в память об умершем сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который считался одним из наиболее последовательных сторонников Израиля в Конгрессе США.

Визит проходит на фоне сообщений о том, что Трамп решил пока не расширять значительно военную операцию против Ирана. По данным The New York Times, одним из факторов стали опасения, что масштабные боевые действия приведут к опасному сокращению запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны.

Ожидается, что Нетаниягу вылетит обратно в Израиль в среду, 29 июля. Точное время вылета и возвращения канцелярия премьер-министра пока не опубликовала.

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