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Россия приветствовала "более сбалансированную" позицию США по Украине

время публикации: 25 февраля 2025 г., 12:12 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 12:22
Россия приветствовала "более сбалансированную" позицию США по Украине
Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие Советом безопасности ООН резолюции по российско-украинскому конфликту. Инициированный США документ не содержал упоминаний о российской агрессии и необходимости сохранения территориальной целостности Украины.

"Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины. Мы, безусловно, это приветствуем, мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", – сказал он.

"Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые в том числе из Киева звучали вчера, – они пока о сбалансированности не сигнализируют, но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу", – добавил чиновник.

Напомним: 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного российского вторжения, большая группа европейских лидеров прибыла в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они заявили о недопустимости ведения переговоров о судьбе Украины без участия представителей страны, а также о необходимости гарантировать территориальную целостность и обороноспособность Украины.

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