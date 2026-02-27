x
27 февраля 2026
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него журналистку Веру Кричевскую

Россия
время публикации: 27 февраля 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 20:54
Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него журналистку Веру Кричевскую
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него журналистку, телережиссера и одну из основательниц телеканала "Дождь" Веру Кричевскую.

Также "иноагентами" объявлены депутат госсобрания Якутии Александр Иванов, активист Максим Алиев и интернет-ресурс "Республика".

По версии минюста, новые фигуранты реестра "иноагентов" распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами" и выступали против российского вторжения в Украину.

