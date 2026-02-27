Минюст РФ обновил реестр "иноагентов", включив в него журналистку Веру Кричевскую

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него журналистку, телережиссера и одну из основательниц телеканала "Дождь" Веру Кричевскую.

Также "иноагентами" объявлены депутат госсобрания Якутии Александр Иванов, активист Максим Алиев и интернет-ресурс "Республика".

По версии минюста, новые фигуранты реестра "иноагентов" распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, сотрудничали с другими "иноагентами" и выступали против российского вторжения в Украину.