Франция откажется от американских платформ Microsoft Teams и Zoom в пользу "суверенной платформы"

Франция намерена отказаться от американских сервисов видеосвязи, таких как Microsoft Teams и Zoom, и перейти на собственную национальную платформу, разработанную внутри страны, пишет The Times. Планируется, что к 2027 году она будет использоваться во всех государственных структурах, сообщили власти в понедельник.

Это решение вписывается в курс на сокращение зависимости от зарубежных, прежде всего американских, поставщиков программного обеспечения и возвращение контроля над ключевой цифровой инфраструктурой. 26 января власти сообщили, что для видеоконференций перейдут на французскую платформу Visio. Сервис проходил тестирование на протяжении года и уже используется примерно 40 тысячами пользователей.

Visio входит во французскую инициативу Suite Numérique – государственную цифровую экосистему, созданную для отказа от американских онлайн-сервисов, таких как Gmail и Slack. Эти решения предназначены исключительно для работы госслужащих и не рассчитаны на использование государственными или частными компаниями. Платформа оснащена функциями на базе искусственного интеллекта: она умеет автоматически создавать стенограммы встреч и формировать список выступающих. Для этого применяется технология французского стартапа Pyannote.

Кроме того, Visio размещена в суверенном облаке компании Outscale, которая является дочерним подразделением французского разработчика программного обеспечения Dassault Systèmes. По оценке французских властей, переход на Visio позволит снизить затраты на лицензии и экономить до 1 миллиона евро в год на каждые 100 тысяч пользователей.

Решение связано с тем, что в Европе все чаще ставят под сомнение чрезмерную зависимость от американской ИТ-инфраструктуры, особенно после сбоев в работе облачных сервисов США, произошедших в прошлом году.