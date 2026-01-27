Верховный комиссар ООН по правам человека: память о Холокосте – защита будущего

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с заявлением, приуроченным к отмечаемому 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Он призвал не только помнить трагедии прошлого, но думать и об ответственности перед будущим.

"События 1945 года могут казаться далекой историей, однако на памяти еще живущих поколений миллионы евреев и представителей других меньшинств стали жертвами нацистского режима. Их лишали достоинства, подвергали преследованиям и в итоге уничтожали с пугающей конвейерной эффективностью – систематически, открыто и безнаказанно", – сообщил он.

"Холокост начался не с лагерей смерти, а с равнодушия и молчания перед лицом несправедливости, а также с постепенной дегуманизации людей. Сегодня, как и всегда, нам необходимо помнить об этом", – напомнил Тюрк, отметив рост антисемитских инцидентов в современном мире, использование новейших технологий для пропаганды ненависти.

По его словам, сегодня у человечества больше возможностей противостоять этим опасным тенденциям: "В распоряжении общества есть память о прошлом, образование, доступ к информации и система прав человека, закрепленная международным правом". Верховный комиссар призвал использовать эти инструменты для борьбы с расизмом, антисемитизмом и дегуманизацией.

"Мы должны каждый день отстаивать нашу общую человечность, противостоять идеям исключительности, превосходства и нетерпимости, где бы мы с ними ни сталкивались – за семейным столом, на работе, в социальных сетях. Каждый из нас может стать созидателем мира, свободного от дискриминации и нетерпимости. Не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше", – сказал Тюрк, процитировав скончавшуюся недавно хранительницу памяти Холокоста Еву Шлосс, сводную сестру Анны Франк.