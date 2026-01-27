Трамп меняет курс: начальник пограничной стражи Бовино отозван из Миннесоты

Президент США Дональд Трамп принял решение отозвать начальника пограничной стражи Грегори Бовино из штата Миннесота и сократить присутствие здесь сотрудников ведомства. Бовино – сторонник жесткого подхода. Вместо него иммиграционные операции возглавит другой чиновник – "пограничный царь" Том Хоман.

Это стало результатом нарастающего общественного возмущения убийством сотрудниками иммиграционного ведомства 37-летнего медбрата Алекса Претти и тем, что администрация пыталась объявить его "домашним террористом". Власти штата потребовали вывода работников ICE.

Президент США Дональд Трамп провел телефонные беседы с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом и мэром Миннеаполиса Джейкобом Фрейем – своими политическими противниками – чтобы обсудить взаимодействие в преодолении кризиса.

Согласно публикациям СМИ, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США нарастает и недовольство в Республиканской партии. Политика администрации усиливает позиции демократов. Против действий федералов выступила Национальная стрелковая ассоциация, считающаяся оплотом республиканцев.

Тем временем, 26 человек были арестованы полицией города Мейпл Гроув за нарушение общественного порядка в ходе демонстрации рядом с гостиницей, где, как предполагается, проживал Бовино. "Был нанесен ущерб имуществу, полицейских забрасывали предметами", – говорится в официальном заявлении.