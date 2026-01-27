Гидеон Саар в Астане: "Региональные сателлиты Ирана должны быть ликвидированы"

Министр иностранных дел Гидеон Саар встретился 27 января в Астане с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым. Это первый визит главы МИД Израиля в Казахстан с 2010 года. В ноябре 2025 года Казахстан объявил о присоединении к "Соглашениям Авраама", став первой страной Центральной Азии, сделавшей это.

Как сообщает пресс-служба Саара, в ходе встречи министры обсудили присоединение к соглашениям, а также укрепление двусторонних отношений и сотрудничества между странами по ряду вопросов. Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах общественной дипломатии и подготовки дипломатов, а также декларация о намерениях по отмене визового режима.

"Вчера домой был возвращен покойный Ран Гвили, наш последний заложник, удерживавшийся ХАМАСом в Газе. Ран будет предан земле в Израиле. Это исторический момент для народа Израиля и государства Израиль. Каждый израильтянин глубоко тронут тем, что мы с решимостью выполнили обет взаимного поручительства и вернули всех заложников, живых и мертвых, на нашу землю", – заявил Саар.

"Мы поддерживаем план Трампа по Газе. Для его реализации ХАМАС должен быть разоружен, а Газа демилитаризована. Это необходимо как для безопасности Израиля, так и для лучшего будущего Газы. Террористические образования, сателлиты Ирана на Ближнем Востоке – ХАМАС в Газе, "Хизбалла" в Ливане и хуситы в Йемене – должны быть ликвидированы. Без этого не будет региональной стабильности" – отметил израильский министр.