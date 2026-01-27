x
27 января 2026
|
последняя новость: 09:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 09:32
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генсек NATO: "Европа неспособна защитить себя без США"

время публикации: 27 января 2026 г., 09:32 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 09:32
Генсек NATO: "Европа неспособна защитить себя без США"
AP Photo/Virginia Mayo

Генеральный секретарь NATO Марк Рютте, выступая в Европейском парламенте, заявил, что президент США Дональд Трамп очень важен для Североатлантического альянса и привержен ему. Заявление было сделано на фоне конфликта вокруг Гренландии.

"Я должен защитить Трампа, он делает много хорошего для NATO. Без него европейские страны никогда не довели бы оборонные расходы до 2%, с перспективой доведения до 5%. Если вы действительно хотите действовать в одиночку, вам придется довести их до 10%", – сказал он.

"Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом, способны защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу", – заявил глава альянса, подчеркнув, что в этом случае Европа лишилась бы главного гаранта своей свободы – американского ядерного зонтика.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook