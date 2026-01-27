Генсек NATO: "Европа неспособна защитить себя без США"

Генеральный секретарь NATO Марк Рютте, выступая в Европейском парламенте, заявил, что президент США Дональд Трамп очень важен для Североатлантического альянса и привержен ему. Заявление было сделано на фоне конфликта вокруг Гренландии.

"Я должен защитить Трампа, он делает много хорошего для NATO. Без него европейские страны никогда не довели бы оборонные расходы до 2%, с перспективой доведения до 5%. Если вы действительно хотите действовать в одиночку, вам придется довести их до 10%", – сказал он.

"Если кто-то здесь думает, что Европейский союз или Европа в целом, способны защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу", – заявил глава альянса, подчеркнув, что в этом случае Европа лишилась бы главного гаранта своей свободы – американского ядерного зонтика.