ВСУ: ночью перехвачены 135 из 165 БПЛА. МО РФ: сбиты 19 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 165 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 24 ударных БПЛА в 14 локациях и падение фрагментов в девяти локациях. Причинен значительный ущерб в Днепропетровской и Одесской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 января на территории Российской Федерации были перехвачены 19 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, над территорией Курской, Орловской, Белгородской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.