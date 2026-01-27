x
Мир

Syria TV: 28 января аш-Шараа посетит Москву и встретится с Путиным

Россия
Сирия
время публикации: 27 января 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 07:55
Syria TV: 28 января аш-Шараа посетит Москву и встретится с Путиным
Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа 28 января посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал Syria TV.

Сообщение цитируется российскими федеральными СМИ.

В предыдущий раз аш-Шараа приезжал в Москву и встречался с Путиным в октябре 2025 года. Та встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в Дамаске.

