Syria TV: 28 января аш-Шараа посетит Москву и встретится с Путиным
время публикации: 27 января 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 07:55
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа 28 января посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает телеканал Syria TV.
Сообщение цитируется российскими федеральными СМИ.
В предыдущий раз аш-Шараа приезжал в Москву и встречался с Путиным в октябре 2025 года. Та встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в Дамаске.