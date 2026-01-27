Национальная ассамблея утвердила законопроект об отлучении французских подростков от соцсетей

Национальная ассамблея, нижняя палата парламента Франции, одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет.

Депутаты утвердили инициативу, продвигаемую правительством и президентом Эммануэлем Макроном.

Законопроект делает исключение из запрета для некоторых образовательных платформ, а также для платформ моментальных сообщений, таких как WhatsApp.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение запрета на использование мобильных телефон с начальных и средних школ на лицеи "с учетом внутреннего регламента лицея".

Правительство намерено провести утверждение законопроекта по ускоренной процедуре. В ближайшие недели оно должно быть рассмотрено Сенатом.

Если текст будет окончательно принят, Франция станет второй страной с таким ограничительным законодательством для несовершеннолетних после Австралии, которая запретила социальные сети лицам младше 16 лет в начале декабря 2025 года.

Такие же инициативы рассматривают сейчас правительства Великобритании и Дании.