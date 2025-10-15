x
Ближний Восток

Президент Сирии отправляется на встречу с Путиным, на повестке – российские базы и будущее Асада

время публикации: 15 октября 2025 г., 11:25 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 12:12
Президент Сирии отправляется на встречу с Путиным, на повестке – российские базы и будущее Асада
AP Photo/Omar Sanadiki

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа отправляется 15 октября с официальным визитом в Москву. В программе – переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Напомним, что на этот день был запланирован российско-арабский саммит, однако он был отменен – аш-Шараа стал одним из немногих политиков, подтвердивших участие.

Согласно агентству SANA, предметом переговоров станут региональные и международные события, представляющие обоюдный интерес, а также пути расширения взаимодействия между двумя странами.

Согласно официальным сирийским источникам, будут обсуждаться продолжение российского военного присутствия на базе ВВС в Латакие и авиабазе Хмеймим. Аш-Шараа также потребует выдачи бывшего президента Сирии Башара Асада, который после свержения нашел убежище в Москве.

Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в сохранении военного присутствия в Сирии. "Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил", – добавил он.

Следует отметить, что нынешний президент Сирии, известный тогда как Абу Мухаммад аль-Джулани, и возглавлял оппозиционные силы, свергнувшие власть, названную Лавровым "законной".

Ближний Восток
