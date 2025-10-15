x
15 октября 2025
последняя новость: 15:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 октября 2025
15 октября 2025
последняя новость: 15:06
15 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Президент Сирии прибыл с визитом в Москву

Россия
Сирия
Владимир Путин
время публикации: 15 октября 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 14:14
Президент Сирии прибыл с визитом в Москву
AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает агентство SANA, предметом переговоров станут отношения двух стран, а также вопросы региональной и мировой политики, представляющие обоюдный интерес.

Согласно официальным сирийским источникам, будут обсуждаться продолжение российского военного присутствия на базе ВВС в Латакие и авиабазе Хмеймим. Аш-Шараа также потребует выдачи бывшего президента Сирии Башара Асада, который после свержения нашел убежище в Москве.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что два государства в закрытом режиме ведут обсуждение дальнейшего российского присутствия в Сирии и вопрос переформатирования российских военных объектов в этой республике.

