Президент Сирии прибыл с визитом в Москву

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает агентство SANA, предметом переговоров станут отношения двух стран, а также вопросы региональной и мировой политики, представляющие обоюдный интерес.

Согласно официальным сирийским источникам, будут обсуждаться продолжение российского военного присутствия на базе ВВС в Латакие и авиабазе Хмеймим. Аш-Шараа также потребует выдачи бывшего президента Сирии Башара Асада, который после свержения нашел убежище в Москве.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что два государства в закрытом режиме ведут обсуждение дальнейшего российского присутствия в Сирии и вопрос переформатирования российских военных объектов в этой республике.