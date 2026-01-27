x
27 января 2026
|
последняя новость: 11:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2026
|
27 января 2026
|
последняя новость: 11:07
27 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Азербайджане предотвращен теракт ИГ против иностранного посольства

Азербайджан
Террористы
Исламское государство
время публикации: 27 января 2026 г., 09:51 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 10:01
В Азербайджане предотвращен теракт ИГ против иностранного посольства
AP Photo/Darko Vojinovic

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте трех граждан страны, готовивших террористическую атаку против посольства одного из иностранных государств. Основанием для их действий названа религиозная вражда. Название государства не сообщается.

Названы имена подозреваемых. Это Гулиев Ильгар Ильхам оглу (2000 г.р.), по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери".

Согласно заявлению, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки "Вилаяти-Хорасан" террористической организации "Исламское государства", они получили предметы, используемые в качестве оружия, и были задержаны при приближении к месту расположения дипломатической миссии.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку террористического акта, совершённого группой лиц по мотивам религиозной ненависти с использованием оружия. Решением суда в качестве меры пресечения избран арест", – добавляет СГБ.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook