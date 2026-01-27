В Азербайджане предотвращен теракт ИГ против иностранного посольства

Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила об аресте трех граждан страны, готовивших террористическую атаку против посольства одного из иностранных государств. Основанием для их действий названа религиозная вражда. Название государства не сообщается.

Названы имена подозреваемых. Это Гулиев Ильгар Ильхам оглу (2000 г.р.), по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери".

Согласно заявлению, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки "Вилаяти-Хорасан" террористической организации "Исламское государства", они получили предметы, используемые в качестве оружия, и были задержаны при приближении к месту расположения дипломатической миссии.

"В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за подготовку террористического акта, совершённого группой лиц по мотивам религиозной ненависти с использованием оружия. Решением суда в качестве меры пресечения избран арест", – добавляет СГБ.