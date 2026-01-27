x
Власти Швеции предложили снизить до 13 лет возраст ответственности за тяжкие преступления

время публикации: 27 января 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 21:34
Власти Швеции предложили снизить до 13 лет возраст ответственности за тяжкие преступления
Правительство Швеции намерено вынести на рассмотрение парламента законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления с 15 до 13 лет. В случае одобрения закон вступит в силу уже нынешним летом.

Цель этой инициативы – помешать криминальным группировкам вовлекать подростков в свою деятельность и использовать их для таких преступлений, как покушение на убийство, зная, что это не повлечет для них серьезного наказания.

"Ситуация в стране критическая. Предотвращение использования преступниками детей – наша важнейшая задача. Изменения коснутся не всех преступлений, а только наиболее тяжких: убийств, покушения на убийство, использования оружия и взрывных устройств при отягчающих обстоятельствах и тяжких изнасилований", – подчеркнул министр юстиции Гунар Стремер.

Однако, как отмечает BBC, правоохранительные органы, в том числе полиция, прокуратура и Управление тюрем не приветствуют эту инициативу. Они заявляют: существует опасность, что преступники начнут вовлекать в свою деятельность детей еще меньшего возраста.

