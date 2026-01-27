Церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста прошла в мусульманской стране

Во вторник, 27 января, в Астане, столице Казахстана, состоялась церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. В ней приняли участие министр иностранных дел Гидеон Саар и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев, дипломаты, высокопоставленные чиновники, члены парламента, главы религиозных общин и ректоры университетов Казахстана, а также члены бизнес-делегации, присоединившиеся к визиту министра Саара в страну.

Мероприятие было организовано по инициативе посольства Израиля в Казахстане совместно с посольством Германии и под руководством организации ICIID при Министерстве культуры Казахстана.

Из выступления министра иностранных дел Гидеона Саара на мероприятии: "К сожалению, древняя болезнь антисемитизма вновь показывает свое уродливое лицо. "Новый антисемитизм" пытается подорвать право еврейского народа на самооборону. Мы уже видели, что происходит, когда у нас нет возможности сделать это. Нападения на евреев в Австралии или в Англии привели к массовым убийствам там в минувшем году. И сегодня наши враги хотят уничтожить нас. Они планируют это и действуют соответственно. Они говорят об этом открыто, и мы должны верить их намерениям. Такова была цель "оси зла", действовавшей 7 октября: полное стирание еврейского государства. Они потерпели неудачу. Поэтому я говорю сегодня: мы поклялись – "Никогда больше"! Эта клятва не будет нарушена. Еврейское государство будет решительно и непоколебимо защищать себя от любой угрозы. У нас нет иного выбора. Мы исполним этот обет".

Министр иностранных дел Саар завершил свое выступление чтением Кадиша в память о погибших.