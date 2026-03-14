x
14 марта 2026
|
последняя новость: 12:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 марта 2026
|
14 марта 2026
|
последняя новость: 12:46
14 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ММА. Израильтянин стал чемпионом Tuff-N-Uff

Спорт/важное
Смешанные единоборства
время публикации: 14 марта 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 12:44
ММА. Израильтянин стал чемпионом Tuff-N-Uff
AP Photo/Steve Marcus

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА Tuff-N-Uff 152.

Израильтянин Став Корен стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. В поединке за вакантный чемпионский пояс он удушающим приемом во втором раунде победил американца Эндрю Гарретта.

25-летний Став Корен одержал 8 побед в 8 поединках в профессиональном ММА

. Tuff-N-Uff - независимый промоушен ММА, связанный с UFC Fight Pass.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
