ММА. Израильтянин стал чемпионом Tuff-N-Uff
время публикации: 14 марта 2026 г., 12:44 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 12:44
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА Tuff-N-Uff 152.
Израильтянин Став Корен стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. В поединке за вакантный чемпионский пояс он удушающим приемом во втором раунде победил американца Эндрю Гарретта.
25-летний Став Корен одержал 8 побед в 8 поединках в профессиональном ММА
. Tuff-N-Uff - независимый промоушен ММА, связанный с UFC Fight Pass.
