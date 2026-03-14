ММА. Израильтянин стал чемпионом Tuff-N-Uff

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА Tuff-N-Uff 152.

Израильтянин Став Корен стал чемпионом промоушена в легчайшем весе. В поединке за вакантный чемпионский пояс он удушающим приемом во втором раунде победил американца Эндрю Гарретта.

25-летний Став Корен одержал 8 побед в 8 поединках в профессиональном ММА

. Tuff-N-Uff - независимый промоушен ММА, связанный с UFC Fight Pass.