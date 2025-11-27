Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1373-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 27 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Могрица, Мирополье, Алексеевка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Вильча, Старица и Уды Харьковской области. Противник потерял более 135 военнослужащих и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Подолы, Нечволодовка, Благодатовка Харьковской области, Яровая и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 155-мм гаубица М777 американского производства, 21 автомобиль, десять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Закотное, Кирово, Бондарное, Бересток, Миньковка, Николаевка, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Новоалександровка, Сергеевка, Новый Донбасс, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены восемь атак подразделений 425-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 30 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США и боевая бронированная машина "Viking" шведского производства. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий. За сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 465 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка, Отрадокаменка, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 80 военнослужащих, 15 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 263 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Отметим, что, по судя по ежедневным сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 51 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99114 беспилотных летательных аппаратов, 638 зенитных ракетных комплексов, 26294 танка и других боевых бронированных машин, 1621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31587 орудий полевой артиллерии и минометов, 47814 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).