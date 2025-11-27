x
Переворот в Гвинее-Бисау, власть захватили военные

время публикации: 27 ноября 2025 г., 11:12 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 11:14
Переворот в Гвинее-Бисау, власть захватили военные
AP Photo

В расположенной на западе Африки Гвинее-Бисау произошел переворот. Захватившие власть военные арестовали президента Умару Сисоку Эмбало, министра внутренних дел и начальника генерального штаба.

27 ноября должны были быть опубликованы результаты прошедших 23 ноября президентских и парламентских выборов. О победе заявили как Эмбало, так и его соперник Фернанду Диаш. Отметим, что ранее президент дважды распускал парламент, в котором большинство было у его противников.

Военные сообщили, что отстранение главы государства от власти был необходим после обнаружения планов, согласно которым президент вступил в сговор с наркобаронами с целью фальсификации выборов. Объявлено о закрытии границ и роспуске властных институтов. Власть переходит к "Высшему военному командованию восстановления порядка".

Гвинея-Биссау, бывшая португальская колония – одна из беднейших стран мира. За свою постколониальную историю она пережила девять попыток переворота, несколько из которых оказались успешными.

