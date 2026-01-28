x
28 января 2026
|
последняя новость: 06:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 06:58
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Удар армии РФ по Киевской области, есть жертвы

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 28 января 2026 г., 05:01 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 05:01
Удар армии РФ по Киевской области, есть жертвы
ГСЧС по Киеву

В ночь на среду, 28 января, армия РФ нанесла удары по целям в Белогородской общине Киевской области. В результате атаки повреждена многоэтажка – вспыхнул пожар на кровле и верхнем этаже, есть жертвы.

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник сообщил, что погибли два человека – мужчина и женщина, еще четверо человек пострадали, среди них дети.

Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook