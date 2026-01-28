Удар армии РФ по Киевской области, есть жертвы

В ночь на среду, 28 января, армия РФ нанесла удары по целям в Белогородской общине Киевской области. В результате атаки повреждена многоэтажка – вспыхнул пожар на кровле и верхнем этаже, есть жертвы.

Глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник сообщил, что погибли два человека – мужчина и женщина, еще четверо человек пострадали, среди них дети.

Сведения о причиненном ущербе и жертвах уточняются.