США депортировали в Иран трех нелегальных мигрантов, которых связывают с КСИР

Власти США сообщили о депортации в Иран трех иранских граждан, которые, по данным американской стороны, были связаны с "Корпусом стражей исламской революции" (КСИР признан в США террористической организацией).

Речь идет об Эхсане Халеди, Мохаммаде Мехрани и Муртаге Насири-Какулаки.

По версии министерства внутренней безопасности США (DHS), все трое въехали в страну незаконно в 2024 году через границу с Мексикой и были идентифицированы как подозреваемые в террористической деятельности. В заявлении ведомства подчеркивается, что власти "выводят из страны худших из худших", а президент Дональд Трамп "не позволит подозреваемым в терроризме свободно ходить по улицам" – поэтому депортация была осуществлена "напрямую в Иран".

Fox News уточняет, что трое иранцев были среди 14 депортированных, отправленных одним рейсом, и приводит данные DHS о маршрутах незаконного въезда (в том числе через Калифорнию и район Сан-Луис в Аризоне).

Ранее CNN со ссылкой на информированные источники сообщал, что администрация Трампа готовится депортировать из США десятки граждан Ирана. В сообщении подчеркивалось, что среди кандидатов на высылку есть члены ЛГБТ-сообщества и политические оппоненты режима. Эти люди выражают серьезные опасения за свою жизнь в случае возвращения. Правозащитники выражали крайнюю обеспокоенность судьбой тех, кто находится в списках на высылку. Речь идет о людях, которым на родине грозит смертная казнь. Один из этих мужчин ранее рассказывал в интервью CNN, что на родине он подвергался пыткам и изнасилованиям, и просил власти США дать ему возможность жить "нормальной жизнью".