последняя новость: 14:22
Жительница Флориды, съевшая мороженое с гвоздем, получит 14 млн долларов

время публикации: 28 марта 2026 г., 13:35 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 13:55
Жительница Флориды, съевшая мороженое с гвоздем, получит 14 млн долларов
AP Photo/Haven Daley, File

Суд присяжных присудил жительнице Флориды компенсацию в размере более 14 миллионов долларов после того, как она съела мороженое с гвоздем и металлическими деталями, сообщает KSL.

Согласно материалам суда, в 2018 году Брэнди Бакли купила мороженое в заведении сети Bruster"s Ice Cream в городе Палм-Бей. Сначала она думала, что твердый предмет в лакомстве – это орех, но позже выяснилось, что это был гвоздь, который она проглотила.

Врачи провели женщине операцию и извлекли из ее желудка металлические предметы, однако у Бакли развились серьезные осложнения, в том числе внутренние кровотечения. В итоге это привело к процедуре, после которой она больше не может иметь детей.

Судебный процесс длился около восьми лет, и в итоге присяжные признали ответственность компании.

