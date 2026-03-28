Жительница Флориды, съевшая мороженое с гвоздем, получит 14 млн долларов

Суд присяжных присудил жительнице Флориды компенсацию в размере более 14 миллионов долларов после того, как она съела мороженое с гвоздем и металлическими деталями, сообщает KSL.

Согласно материалам суда, в 2018 году Брэнди Бакли купила мороженое в заведении сети Bruster"s Ice Cream в городе Палм-Бей. Сначала она думала, что твердый предмет в лакомстве – это орех, но позже выяснилось, что это был гвоздь, который она проглотила.

Врачи провели женщине операцию и извлекли из ее желудка металлические предметы, однако у Бакли развились серьезные осложнения, в том числе внутренние кровотечения. В итоге это привело к процедуре, после которой она больше не может иметь детей.

Судебный процесс длился около восьми лет, и в итоге присяжные признали ответственность компании.