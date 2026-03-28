Ярославскую область атаковали беспилотники, погиб ребенок
время публикации: 28 марта 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 12:34
В ночь на 28 марта Ярославскую область атаковали беспилотники, повреждено несколько жилых домов и торговый объект. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
По данным главы региона, погиб ребенок, который во время атаки беспилотников находился в одном из частных домов. Его родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадала жительница соседнего дома.
Об атаке также сообщили жители города Чапаевск в Самарской области.
Ссылки по теме