Ярославскую область атаковали беспилотники, погиб ребенок

В ночь на 28 марта Ярославскую область атаковали беспилотники, повреждено несколько жилых домов и торговый объект. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

По данным главы региона, погиб ребенок, который во время атаки беспилотников находился в одном из частных домов. Его родители госпитализированы в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадала жительница соседнего дома.

Об атаке также сообщили жители города Чапаевск в Самарской области.