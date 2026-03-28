28 марта 2026
|
последняя новость: 00:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Нью-Йорке предотвратили покушение на Нердин Кисуани, одну из лидеров антиизраильских протестов

Полиция
Расследование
Нью-Йорк
время публикации: 28 марта 2026 г., 00:40 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 00:46
AP Photo/Yuki Iwamura

Полиция Нью-Йорка и ФБР предотвратили покушение на Нердин Кисуани – одну из наиболее заметных фигур антиизраильского протестного движения в городе и соосновательницу организации Within Our Lifetime.

Как сообщает AP, 26-летний Александр Хайфлер был арестован после многонедельной операции под прикрытием. Следствие считает, что он готовил нападение с использованием "коктейлей Молотова" на дом Кисуани.

Хайфлер был задержан в Хобокене, штат Нью-Джерси. Минюст США сообщил, что ему предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и хранении самодельных зажигательных устройств.

AP пишет, что подозреваемый, предположительно связанный с группой JDL 613 Brotherhood, вдохновленной Jewish Defense League, обсуждал атаку в чате, который отслеживал внедренный сотрудник полиции, и бывал около дома Кисуани.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и комиссар полиции Джессика Тиш осудили попытку нападения, назвав дело примером политически и этнически мотивированного экстремизма.

Нердин Кисуани после сообщения о сорванном покушении заявила, что намерена продолжать свою деятельность.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
