В Нью-Йорке предотвратили покушение на Нердин Кисуани, одну из лидеров антиизраильских протестов

В Нью-Йорке предотвращено покушение на одну из лидеров антиизраильских протестов

Полиция Нью-Йорка и ФБР предотвратили покушение на Нердин Кисуани – одну из наиболее заметных фигур антиизраильского протестного движения в городе и соосновательницу организации Within Our Lifetime.

Как сообщает AP, 26-летний Александр Хайфлер был арестован после многонедельной операции под прикрытием. Следствие считает, что он готовил нападение с использованием "коктейлей Молотова" на дом Кисуани.

Хайфлер был задержан в Хобокене, штат Нью-Джерси. Минюст США сообщил, что ему предъявлены обвинения в незаконном изготовлении и хранении самодельных зажигательных устройств.

AP пишет, что подозреваемый, предположительно связанный с группой JDL 613 Brotherhood, вдохновленной Jewish Defense League, обсуждал атаку в чате, который отслеживал внедренный сотрудник полиции, и бывал около дома Кисуани.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и комиссар полиции Джессика Тиш осудили попытку нападения, назвав дело примером политически и этнически мотивированного экстремизма.

Нердин Кисуани после сообщения о сорванном покушении заявила, что намерена продолжать свою деятельность.