Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов", включив в него Павла Таланкина – автора и главного героя документального фильма "Господин Никто против Путина".

Также в список "иноагентов" попали бизнесмен Виталий Гинзбург, журналистка Марина Скорикова и проект "Христиане против войны".

Фильм "Господин Никто против Путина" режиссера-документалиста Дэвида Боренштейна и видеографа средней школы города Карабаш Павла Таланкина рассказывает о том, как путинская пропаганда насаждается в школе.

16 марта картина получила премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". При этом российские государственные СМИ, освещавшие других лауреатов, победу этой работы практически не упоминали.