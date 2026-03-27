последняя новость: 21:41
Новая Версия Сайта
последняя новость: 21:41
Мир

Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов", включив в него Павла Таланкина

Россия
время публикации: 27 марта 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 21:23
Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов", включив в него Павла Таланкина
AP Photo/John Locher

Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов", включив в него Павла Таланкина – автора и главного героя документального фильма "Господин Никто против Путина".

Также в список "иноагентов" попали бизнесмен Виталий Гинзбург, журналистка Марина Скорикова и проект "Христиане против войны".

Фильм "Господин Никто против Путина" режиссера-документалиста Дэвида Боренштейна и видеографа средней школы города Карабаш Павла Таланкина рассказывает о том, как путинская пропаганда насаждается в школе.

16 марта картина получила премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". При этом российские государственные СМИ, освещавшие других лауреатов, победу этой работы практически не упоминали.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 26 марта 2026

Российский суд запретил показ фильма "Господин Никто против Путина"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 20 марта 2026

Неделя в кино: о травле за "Оскар" Павла Таланкина и причем здесь новая экранизация "Повелителя мух"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 16 марта 2026

"Господин Никто против Путина" удостоен "Оскара"