Армия РФ вновь атаковала Одессу; один погибший, 11 раненых
время публикации: 28 марта 2026 г., 09:34 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 09:41
В ночь на субботу, 28 марта, армия РФ вновь атаковала Одессу.
Один из беспилотников-камикадзе попал в жилой многоэтажный дом. Взрывы звучали также в районе порта.
В результате атаки погиб один человек, 11 ранены, в том числе ребенок, сообщила военная администрация области.
По информации властей, атакам подверглась гражданская инфраструктура в трех районах. Есть попадания дронов по роддому, жилым многоэтажкам, частным домам, нежилым помещениям и автомобилям.