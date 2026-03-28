Армия РФ вновь атаковала Одессу; один погибший, 11 раненых

В ночь на субботу, 28 марта, армия РФ вновь атаковала Одессу.

Один из беспилотников-камикадзе попал в жилой многоэтажный дом. Взрывы звучали также в районе порта.

В результате атаки погиб один человек, 11 ранены, в том числе ребенок, сообщила военная администрация области.

По информации властей, атакам подверглась гражданская инфраструктура в трех районах. Есть попадания дронов по роддому, жилым многоэтажкам, частным домам, нежилым помещениям и автомобилям.