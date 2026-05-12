В деревне Туба-Зангария в результате нападения тяжело ранен мужчина
время публикации: 12 мая 2026 г., 18:02 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 18:02
38-летний мужчина доставлен в больницу "Зив" в тяжелом состоянии после нападения в деревне Туба-Зангария на севере Израиля, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
По предварительным данным, пострадавший был атакован неизвестными, после чего перевернулся на квадроцикле. Парамедики обнаружили его на обочине дороги в полубессознательном состоянии с множественными травмами.