В деревне Туба-Зангария в результате нападения тяжело ранен мужчина

38-летний мужчина доставлен в больницу "Зив" в тяжелом состоянии после нападения в деревне Туба-Зангария на севере Израиля, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По предварительным данным, пострадавший был атакован неизвестными, после чего перевернулся на квадроцикле. Парамедики обнаружили его на обочине дороги в полубессознательном состоянии с множественными травмами.