ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно" – двое убитых
время публикации: 28 мая 2026 г., 04:04 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 05:44
Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило, что американские военные нанесли удар по катеру, перевозившему наркотики в восточной части Тихого океана.
По данным SOUTHCOM, в результате удара было двое убитых.
В заявлении командования говорится, что разведка подтвердила: судно двигалось по известным маршрутам контрабанды и использовалось для операций по перевозке наркотиков.
On May 27, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/qKvSjxpk3P— U.S. Southern Command (@Southcom) May 28, 2026