"Росатом" отложил возвращение российских специалистов на Бушерскую АЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев 27 мая сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране.

"К сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок, и нет-нет, да удары по иранской территории и происходят. Поэтому принято решение пока отложить возврат наших товарищей на площадку", – цитирует Лихачева "Интерфакс".

Глава "Росатома" отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность решения.

С Бушерской АЭС были вывезены 713 человек, 20 специалистов остаются на станции. Это руководители, которые обеспечивают сохранность и дееспособность оборудования.