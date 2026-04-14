ВС США: в Тихом океане атаковано "наркосудно" – двое убитых

Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило, что 13 апреля оперативная группа Joint Task Force Southern Spear нанесла удар по судну в восточной части Тихого океана. По версии американских военных, судно использовалось "террористическими организациями", шло по известным маршрутам наркоторговли и было задействовано в нарко-трафике.

В результате удара были убиты двое "нарко-террористов".

Операция была проведена по распоряжению командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Л. Донована. В официальном сообщении американской стороны не приводятся ни названия группировки, которой принадлежало судно, ни данные о личности убитых, ни дополнительные доказательства того, что судно действительно использовалось для перевозки наркотиков.