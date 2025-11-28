x
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp

время публикации: 28 ноября 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 20:41
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
AP Photo/Patrick Sison, File

Роскомнадзор (РКН) объявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp, поскольку мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.

"Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан", – сообщила пресс-служба РКН.

Ведомство предупредило, что мессенджер будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования законодательства.

РКН также рекомендовал россиянам "переходить на национальные сервисы".

