Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
время публикации: 28 ноября 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 20:41
Роскомнадзор (РКН) объявил, что последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp, поскольку мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.
"Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан", – сообщила пресс-служба РКН.
Ведомство предупредило, что мессенджер будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования законодательства.
РКН также рекомендовал россиянам "переходить на национальные сервисы".