Андрей Ермак ушел с поста руководителя офиса президента Украины

Украина
время публикации: 28 ноября 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 18:36
Андрей Ермак
AP Photo/Jose Luis Magana

28 ноября руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подал заявление об уходе с занимаемого поста. Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

"Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня – следующие внутренние решения. Первое – произойдет перезагрузка офиса президента Украины", – отметил Зеленский.

Глава государства выразил благодарность Ермаку за то, что "украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена ​​именно так, как и должно быть".

Ранее в доме Ермака были произведены обыски.

