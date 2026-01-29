Кая Каллас: Евросоюз намерен признать КСИР террористической организацией

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила: она ожидает, что на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится 29 января, Корпус стражей Исламской революции будет внесен в список террористических организаций.

"Если ты ведешь себя как террорист, то и относиться к тебе надо, как к террористу", – заявила она журналистам, отметив, что это поставит КСИР в один ряд с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Напомним, что КСИР сыграл ключевую роль в кровавом подавлении протестов в Иране.

Как ожидается, Европейский союз также введет санкции против 21 организации и физических лиц, причастных к репрессиям. Среди них будет и министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени. Им будет запрещен въезд на территорию ЕС, а на имущество будет наложен арест.