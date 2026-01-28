Франция поддержит признание КСИР террористической организацией

Накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС Франция объявила, что поддержит признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил: "Иран не может оставаться безнаказанным. Недопустимое подавление ненасильственного восстания иранского народа не может остаться без ответа. Их исключительное мужество перед лицом насилия не должно быть напрасным. Завтра в Брюсселе вместе с нашими европейскими партнерами мы введем санкции против лиц, ответственных за эти нарушения. Им будет запрещен въезд на европейскую территорию, а их активы будут заморожены. Франция поддержит включение Корпуса стражей исламской революции в европейский список террористических организаций. Режим должен немедленно освободить заключенных, прекратить казни, снять цифровую блокаду и позволить миссии ООН расследовать преступления, совершенные в Иране".

Пресс-служба министра иностранных дел Израиля отмечает, что ранее Гидеон Саар призвал страны Европейского союза признать КСИР террористической организацией.