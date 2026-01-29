Отчет CSIS: потери России в Украине достигли 1,2 млн человек, она теряет статус крупной державы

24 февраля истекут четыре года со дня полномасштабного российского вторжения в Украину. В преддверии этой даты вашингтонский Центр международных и стратегических исследований (CSIS) публикует отчет, оценивающий как потери сторон, так и ситуацию на фронте.

"Несмотря на утверждения о успехах на поле боя, данные свидетельствуют, что Россия платит чудовищную цену за минимальное продвижение, теряя статус крупной державы", – заявляют авторы отчета.

По их оценке, с 2024 года Россия потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 1,2 миллиона человек, 325000 из них погибли. Это самые большие потери в конфликте со времен Второй Мировой войны. Украинские потери – 500000-600000 человек, из них 140000 убитыми. При этом темпы российского наступления составляют всего 15-70 метров в сутки.

Россия становится страной с третьеразрядной экономикой: производство снижается, инфляцию обуздать не удается, темпы роста в 2025 году составили всего 0,6%. Нарастает отставание в сфере высоких технологий – в списке 100 крупнейших технологических компаний мира нет ни одной российской.

Отчет также оспаривает оценку, сделанную в том числе и президентом США Дональдом Трампом, что мощь и численность российской армии принесет ей победу. В нем отмечается, что Украина успешно ведет оборону в глубину, используя траншеи. Заграждения, мины, БПЛА и артиллерию для замедления наступления.

Отметим: ни Россия, ни Украина не публикуют данных о своих потерях. CSIS заявляет, что сведения получены из открытых источников информации, отчетов западных правительств, независимых отчетов и интервью с экспертами.