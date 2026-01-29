x
Мир
Мир

На фоне кризиса отношений с США премьер-министр Великобритании отправился в Китай

США
Китай
Великобритания
время публикации: 29 января 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 11:22
Carl Court/Pool Photo via AP

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который находится с четырехдневным визитом в Китае, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча, в ходе которой затрагивались не только экономические вопросы, но и права человека, длилась 80 минут.

"Китай – ключевой игрок на глобальной сцене. Нам необходимо построить такие тонкие отношения, где мы можем находить возможности как для сотрудничества, так и для диалога в областях, где между нами существуют разногласия", – сказал Стармер.

"Наши отношения знали и нелегкие времена. Это не в интересах обеих стран. Китай заинтересован в развитии долгосрочных стратегических отношений. Нам надо подняться над нашими разногласиями, чтобы результат выдержал испытание историей", – заявил председатель Си.

Отметим, что на фоне неопределенности отношений с нынешней администрацией США европейские страны проявляют все большую заинтересованность в сотрудничестве с азиатскими странами. 27 января в ходе визита в Индию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен было подписано соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС.

