Похороны Шани Лук, убитой и похищенной террористами 7 октября. Фоторепортаж

Фото: Александр Ханин

19 мая на кладбище поселка Сригим состоялась траурная церемония похорон 22-летней Шани Лук – израильтянки с германским гражданством, похищенной и убитой террористами 7 октября 2023 года. Она была участницей фестиваля Nova в лесу Реим. Террористами, пришедшими из Газы, были убиты и похищены сотни мирных граждан, участвовавших в этом фестивале.

Кадры с похищенным террористами телом Шани публиковали многие СМИ. В марте агентство Associated Press получило престижную фотопремию Photographer of the Year (POY) в категории Team Picture Story of the Year за фото с телом Шани Лук. Многими эта премия была воспринята как еще одно чудовищное свидетельство антиизраильских настроений в мире. Близкие Шани назвали "победителей" соучастниками террористов ХАМАСа.

Шани Лук стала одним из символов ужасающих преступлений 7 октября.

Гибель Шани была официально подтверждена еще 30 октября (была найдена ее кость основания черепа, опознанная по ДНК, врачи-специалисты заявили, что эта находка однозначно свидетельствует, что девушка погибла). Но только 17 мая останки Шани были вывезены военными из Газы и опознаны.

За последние дни также были вывезены из Газы и опознаны останки Ицхака Гелернтера (56 лет), Эстер Амит Бускилы (28 лет) и Рона Биньямина (53 года).