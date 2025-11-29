x
29 ноября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: нанесены удары по нескольким важным объектам на территории России

Война в Украине
Война в России
время публикации: 29 ноября 2025 г., 13:07 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 13:07

Генштаб ВСУ заявил, что нанесены удары по нескольким важным объектам на территории России, в том числе по авиаремонтному заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге в Ростовской области.

Как сказано в заявлении, на заводе проводится модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-95 и самолетов ДРЛВ А-50. "По предварительной информации, возник пожар в цехе по ремонту самолетов Ту-95", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ также заявил о новой атаке на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который уже не раз становился целью для дронов. "Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим пожаром на объекте", – сказано в заявлении.

Оперативный штаб Краснодарского края в ночь на 29 ноября сообщал, что в результате удара по НПЗ была повреждена часть технического оборудования, "резервуары не пострадали". Пожар не потушили до сих пор – только "ликвидировали открытое горение".

