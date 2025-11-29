x
время публикации: 29 ноября 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 08:49
Число погибших в результате наводнений в Индонезии превысило 240 человек
Число погибших в результате наводнений и оползней в западной провинции Северная Суматра в Индонезии возросло до 248 человек, сообщило агентство страны по борьбе со стихийными бедствиями. Более 100 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Экстренные службы испытывают трудности с доступом к некоторым пострадавшим из-за повреждений дорог, мостов и инфраструктуры, а также нехватки тяжелой техники. Наводнения были вызваны муссонными дождями, которые привели к выходу рек из берегов, повредив тысячи домов и зданий. Около 3000 семей были эвакуированы.

