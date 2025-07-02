Пентагон: ядерная программа Ирана отброшена на срок "от года до двух лет"

По оценкам Пентагона, ядерная программа Ирана отброшена на срок "от года до двух лет". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель минобороны США Шон Парнелл.

По его словам, американской разведкой подтверждено, что ударами США были уничтожены три основных ядерных объекта в Иране.

Отметим, что 22 июня министр обороны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на пресс-конференции в Пентагоне подвели предварительные итоги удара по иранским ядерным объектам. По их словам, в результате ударов США "ядерная программа Ирана была разрушена".