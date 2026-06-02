x
02 июня 2026
|
последняя новость: 09:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 09:13
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 40 из 73 ракет, 602 из 656 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 148 беспилотников

Война в Украине
Погибшие
Война в России
Беспилотники
время публикации: 02 июня 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 08:55
ВСУ: ночью перехвачены 40 из 73 ракет, 602 из 656 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 148 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 73 ракеты (8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Калибр") и 656 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 40 ракет и 602 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 33 ракет и 33 ударных БПЛА в 38 локациях, а также падения фрагментов в 15 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях. Есть убитые и множество раненых, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 148 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Были атакованы Ильский НПЗ в Краснодарском крае и ООО "Мелзавод ЭГА" в Алексеевке (Белгородская область). Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июня 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1560-й день войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июня 2026

Армия РФ нанесла массированный ночной удар по Украине: есть погибшие и десятки пострадавших